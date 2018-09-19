В Петербурге с воинскими почестями перезахоронили 95 солдат

Их нашли поисковики

В Петербурге подвели итоги поисковой работы в рамках программы "Вахта Памяти — 2025". В течение года поисковые отряды обследовали места боевых действий на территории Петербурга, Ленинградской области и Карелии.

По данным поискового движения, были обнаружены и перезахоронены останки 95 военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны. Из этого числа идентифицировали пятерых солдат. Церемонии прошли на Иликовском кладбище в Ломоносове, воинских кладбищах в Корчмино и Кондакопшино, а также на Северном кладбище.

По просьбе родственников останки двух военнослужащих были переданы для погребения за пределами Петербурга и Ленинградской области.

Поисковое движение Петербурга создано в 1997 году. В его состав входят 54 отряда, среди участников значительная часть — молодые люди до 35 лет. Городские власти оказывают поддержку поисковикам, обеспечивая их оборудованием и содействуя проведению экспедиций и памятных церемоний.

Фото: Поисковики Санкт-Петербурга