Беглов поздравил работников атомной отрасли с профессиональным праздником

Губернатор Александр Беглов поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником, отметив исторический вклад Санкт-Петербурга в становление и развитие этой стратегически важной отрасли. В своём обращении он подчеркнул, что именно российские атомные станции являются самыми востребованными в мире.

Созданный в 1922 году в Петрограде Радиевый институт стал колыбелью отечественной радиохимии, а его ученые обеспечили пуск первого радиохимического завода и положили начало созданию ядерного щита страны Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербург

Глава Северной столицы напомнил, что более полувека Ленинградская АЭС обеспечивает энергией Северо-Западный регион, а в последние годы на станции успешно введены в эксплуатацию новые энергоблоки. Беглов также выделил роль современных петербургских предприятий отрасли, включая "Атомэнергопроект", Радиевый институт имени Хлопина и Балтийский завод, где строятся мощнейшие атомные ледоколы для Северного морского пути.

Обращение было опубликовано в день празднования профессионального праздника работников атомной промышленности, который отмечается 28 сентября. Беглов пожелал специалистам отрасли новых научных прорывов и успехов в реализации амбициозных проектов.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов