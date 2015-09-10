Беглов поздравил петербургских студентов с Днем первокурсника

В этом году вузы и колледжи Северной столицы приняли около 130 тысяч новых студентов.

Губернатор Александр Беглов поздравил студентов, впервые поступивших в петербургские вузы и колледжи, с Днем первокурсника. В своем обращении он отметил, что Санкт-Петербург сохраняет статус одного из ведущих образовательных центров страны, где созданы все условия для раскрытия талантов молодежи.

Санкт-Петербург гордится традициями высокого уровня образования и передовых научных исследований. В нашем городе создана атмосфера созидания и студенческого братства, вдохновляющая на высокие результаты в учебе, поиск своего призвания и покорение профессиональных вершин Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Беглов сообщил, что в этом году петербургские вузы и колледжи приняли около 130 тысяч новых студентов. Всего в городе обучаются 350 тысяч студентов вузов и более 100 тысяч учащихся колледжей. Кроме того, Санкт-Петербург привлекает молодежь из-за рубежа — здесь получают образование почти 50 тысяч иностранных студентов из более чем 150 стран.

Глава 78 региона отдельно отметил развитие научно-технологических центров мирового уровня, таких как "Невская дельта", ИТМО-Хайпарк, Технополис "Политех" и Технологическая долина в Кронштадте. Эти площадки позволят объединить образование, науку и производство, укрепляя технологическое лидерство России.

В честь Дня первокурсника в городе запланировано более 120 мероприятий: концерты, лекции, мастер-классы и спортивные соревнования. Главное торжество состоялось в концертном зале "Аврора". Беглов пожелал всем студентам успехов в учебе и творчестве, выразив уверенность в том, что молодое поколение внесет значительный вклад в развитие Санкт-Петербурга и страны.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов