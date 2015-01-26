В Петербурге отметили День промышленности и наградили лучших

Награды получили лучшие сотрудники

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил работников промышленных предприятий города на праздничном вечере в Ледовом дворце. По данным пресс-службы Смольного, в мероприятии участвовали около 9,5 тыс. человек, представляющих более 100 предприятий города.

Беглов отметил, что в промышленности Петербурга трудятся свыше 400 тыс. человек. По его словам, вклад отрасли обеспечивает рост экономики как города, так и страны. Губернатор подчеркнул, что темпы развития промышленности в Северной столице превышают среднероссийские показатели.

Во время вечера Беглов вручил награды отличившимся сотрудникам. Среди них — почетное звание "Заслуженный работник промышленности Санкт-Петербурга", почетные грамоты и благодарности губернатора.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга