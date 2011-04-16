Сийярто: Венгрия не сможет получать достаточно газа без поставок из РФ

Глава МИД Венгрии рассказал о давлении со стороны Евросоюза.

Текущая газовая инфраструктура не позволит снабжать Венгрию при родным газом в достаточном объеме в том случае, если поставки российских энергетических ресурсов прекратятся, то цены в европейском стране взлетят вверх. Соответствующее заявление сделал венгерский министр по иностранным делам и внешнеполитическим связям Петер Сийярто в ходе выступления на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов", организованной на площадке Российской энергетической недели. Власти из будапешта указали, что страна находится в безопасности благодаря балансу интересов. В вопросе газовых поставок чиновники имеют контракт с компанией "Газпром", но ресурсы закупаются и через другие источники. В частности, поставки ведутся из Турции и Азербайджана.

Мы покупаем газ через СПГ-терминал в Хорватии, а также собираемся закупать газ у Engie и Shell, основываясь на долгосрочных контрактах, которые мы только что подписали. Но, с физической точки зрения, если мы будем отрезаны от российского источника газа, оставшаяся инфраструктура не сможет снабжать страну. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

По словам Петера Сийярто, Москва всегда уважала и надежно поставляла энергоресурсы по контрактам с Венгрией. Иностранный чиновник добавил, что политическое руководство Евросоюза оказывает давление на Будапешт для того, чтобы заставить страну-член ЕС отказаться от российских нефти и газа.

Сийярто назвал атаки на трубопровод "Дружба" ударами по суверенитету Венгрии.

Фото и видео: Росконгресс