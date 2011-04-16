Глава МИД Венгрии указал на опасность действий ЕС и ВСУ в Европе в сфере энергетической безопасности.

Атаки, касающиеся нефтяного трубопровода "Дружба", стоит рассматривать как атаки на суверенитет Венгрии. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей из Будапешта Петер Сийярто. Такой комментарий иностранный чиновник сделал как участник Российской энергетической недели (РЭН). Эксперт объяснил, что если Европейский союз примет меры и займется обеспечением безопасных энергетических поставок в страны-члены, как это должно быть сейчас. Однако пока что венгерское правительство не видят никакой поддержки со стороны коллективного Брюсселя в данной отрасли.

Сейчас без "Дружбы" мы физически не можем обеспечить страну, поскольку остальная инфраструктура не может доставить достаточно нефти. Когда поставки по "Дружбе" отрезаны, мы не можем обеспечивать страну нефтью. Так что, кто бы ни атаковал трубопровод, ведущий в Венгрию, он атакует наш национальный суверенитет, предполагающий безопасные энергопоставки. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", расположенного на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт и Братислава потребовали от киевского режима прекратить нападения и напомнили Европейской комиссии, что она взяла на себя обязательства обеспечивать энергетическую безопасность стран ЕС.

Венгрия увеличит поставки нефти Сербии из-за санкций США.

Фото и видео: Росконгресс