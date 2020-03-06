В деревне под Петербургом собака загрызла свою пожилую хозяйку

В Гатчинском районе проводят проверку по факту гибели пожилой женщины в деревне Большие Колпаны, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.
На территории участка, который огорожен забором, 27 ноября было обнаружено тело 77-летней пенсионерки с рваными ранами. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, участвующего в осмотре, повреждения причинены укусами собаки потерпевшей. На шерсти животного нашли следы крови.
После проведения следственным органом всех необходимых мероприятий и установления обстоятельств произошедшего этому случаю будет дана правовая оценка.
Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти
Ранее на Piter.TV: на Мебельной улице бродячие собаки напали на школьника.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все