В деревне под Петербургом собака загрызла свою пожилую хозяйку

Тело женщины нашли 27 ноября.

В Гатчинском районе проводят проверку по факту гибели пожилой женщины в деревне Большие Колпаны, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.

На территории участка, который огорожен забором, 27 ноября было обнаружено тело 77-летней пенсионерки с рваными ранами. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, участвующего в осмотре, повреждения причинены укусами собаки потерпевшей. На шерсти животного нашли следы крови.

После проведения следственным органом всех необходимых мероприятий и установления обстоятельств произошедшего этому случаю будет дана правовая оценка. Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

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Фото: Piter.TV