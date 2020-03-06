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В деревне под Петербургом собака загрызла свою пожилую хозяйку
Сегодня, 14:59
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В деревне под Петербургом собака загрызла свою пожилую хозяйку

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Тело женщины нашли 27 ноября.

В Гатчинском районе проводят проверку по факту гибели пожилой женщины в деревне Большие Колпаны, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти. 

На территории участка, который огорожен забором, 27 ноября было обнаружено тело 77-летней пенсионерки с рваными ранами. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, участвующего в осмотре, повреждения причинены укусами собаки потерпевшей. На шерсти животного нашли следы крови. 

После проведения следственным органом всех необходимых мероприятий и установления обстоятельств произошедшего этому случаю будет дана правовая оценка. 

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Ранее на Piter.TV: на Мебельной улице бродячие собаки напали на школьника. 

Фото: Piter.TV 

Теги: большие колпаны, загрызла собака
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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