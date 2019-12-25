Парень жестоко избил соседа после замечания о громкой музыке в Больших Колпанах

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В деревне Большие Колпаны задержали парня, который избил своего соседа после замечания о громкой музыке. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 28 февраля в полицию Гатчинского района поступила информация о том, что в квартире дома 1 по улице Комиссара Казначеева произошло нападение на местного жителя. На месте правоохранители обнаружили 27-летнего мужчину с телесными повреждениями, его доставили в больницу в тяжелом состоянии с переломами ребер и травмой головы. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

На улице 30 лет Победы 3 марта по подозрению в совершении преступления задержали 20-летнего злоумышленника. Он избил оппонента во время ссоры из-за музыки.

Ранее на Piter.TV: Бастрыкин заинтересовался избиением мальчика в детском саду в Петербурге.

Фото: Piter.TV