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В Иркутской области собака сорвалась с цепи и укусила 2-летнего мальчика
Сегодня, 9:25
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MShaffter

В Иркутской области собака сорвалась с цепи и укусила 2-летнего мальчика

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Агрессивную собаку застрелил полицейский.

В Баяндаевском районе Иркутской области собака искусала 2-летнего малыша.

"Областная газета" Иркутска сообщает, что в Баяндаевском районе собака сорвалась с цепи, укусила двухгодовалого мальчика, который играл во дворе своего дяди, и убежала. Участковый нашел пса неподалеку от дома. Собака вела себя агрессивно, бросалась на людей. Полицейскому пришлось применить табельное оружие и застрелить собаку.

Ребенок госпитализирован в больницу.

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Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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