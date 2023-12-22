Главврачу клиники, где умерла петербурженка, предъявлено обвинение

Родственники петербурженки, погибшей в результате операций в клинике на Васильевском острове, требуют компенсации от главного врача клиники "Абриель". Об этом пишет spb.aif.ru.
Мать женщины хочет получить компенсацию за моральный вред от потери близкого человека и возместить расходы на погребение. Её несовершеннолетний сын также имеет право на компенсацию за моральный и материальный вред, вызванный потерей кормильца. Аналогичные требования выдвигает старшая дочь, студентка.
Остальные пострадавшие от клиники тоже намерены обратиться за компенсацией, но коллективный иск в данном случае невозможен.
Ранее мы сообщили о том, что прокурор запросил 9 лет колонии обвиняемому в поджоге релейного шкафа в Петербурге.
Фото: Александр Фёдоров / Из личного архива
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все