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Главврачу клиники, где умерла петербурженка, предъявлено обвинение
Сегодня, 16:22
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Главврачу клиники, где умерла петербурженка, предъявлено обвинение

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Мать женщины хочет получить компенсацию за моральный вред от потери близкого человека и возместить расходы на погребение.

Родственники петербурженки, погибшей в результате операций в клинике на Васильевском острове, требуют компенсации от главного врача клиники "Абриель". Об этом пишет spb.aif.ru.

Мать женщины хочет получить компенсацию за моральный вред от потери близкого человека и возместить расходы на погребение. Её несовершеннолетний сын также имеет право на компенсацию за моральный и материальный вред, вызванный потерей кормильца. Аналогичные требования выдвигает старшая дочь, студентка.

Остальные пострадавшие от клиники тоже намерены обратиться за компенсацией, но коллективный иск в данном случае невозможен.

Ранее мы сообщили о том, что прокурор запросил 9 лет колонии обвиняемому в поджоге релейного шкафа в Петербурге.

Фото: Александр Фёдоров / Из личного архива

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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