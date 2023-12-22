Прокурор запросил 9 лет колонии обвиняемому в поджоге релейного шкафа в Петербурге

Прокурор Петербурга Виктор Мельник запросил лишение свободы сроком на девять лет для подсудимого за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
В своей речи в Санкт-Петербургском городском суде прокурор просил признать подсудимого виновным в диверсии. Мельник предложил на первые два года отправить поджигателя в тюрьму, а затем в колонию строгого режима.
По данным следствия, вечером 17 марта 2023 года подсудимый поджёг железнодорожный релейный шкаф на 22-м км перегона Железнодорожные станции Горелово - Красное Село. За это он получил 10 тыс. рублей. Похитив ключи от корпуса, мужчина облил его горючим веществом и поджёг. Затем он снял на видео горящий релейный шкаф. Задержали его через несколько часов после совершения преступления.
Поджигатель оказался 19-летним студентом. Сначала ему предъявили обвинение в умышленном повреждении имущества, но потом его ужесточили.
Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга приговорил к восьми годам медбрата, пытавшегося поджечь военкомат.
Фото и видео: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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