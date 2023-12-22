Прокурор запросил 9 лет колонии обвиняемому в поджоге релейного шкафа в Петербурге

Поджигатель оказался 19-летним студентом. Сначала ему предъявили обвинение в умышленном повреждении имущества, но потом его ужесточили.

Прокурор Петербурга Виктор Мельник запросил лишение свободы сроком на девять лет для подсудимого за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

В своей речи в Санкт-Петербургском городском суде прокурор просил признать подсудимого виновным в диверсии. Мельник предложил на первые два года отправить поджигателя в тюрьму, а затем в колонию строгого режима.

По данным следствия, вечером 17 марта 2023 года подсудимый поджёг железнодорожный релейный шкаф на 22-м км перегона Железнодорожные станции Горелово - Красное Село. За это он получил 10 тыс. рублей. Похитив ключи от корпуса, мужчина облил его горючим веществом и поджёг. Затем он снял на видео горящий релейный шкаф. Задержали его через несколько часов после совершения преступления.

Поджигатель оказался 19-летним студентом. Сначала ему предъявили обвинение в умышленном повреждении имущества, но потом его ужесточили.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга приговорил к восьми годам медбрата, пытавшегося поджечь военкомат.

Фото и видео: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга