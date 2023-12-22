Из Домодедово увеличат количество рейсов в Пулково с 15 января

Авиакомпания "Россия" будет выполнять три рейса в день.

С 15 января количество рейсов из Домодедово в Пулково будет увеличено. Об этом сообщили в пресс-службе столичной авиагавани.

Авиакомпания "Россия" будет выполнять три рейса в день из Домодедово в Пулково.

С 15 января авиакомпания "Россия" увеличивает частоту полетов из московского аэропорта Домодедово в Санкт-Петербург. Пресс-служба воздушной гавани

Кроме того, в Пулково намерены ускорить предполетный досмотр для пассажиров бизнес-класса. Пассажиры смогут воспользоваться данной опцией на первом пункте проверки документов, который находится рядом с залом обслуживания пассажиров особых категорий.

Ранее на Piter.tv: международный автобусный вокзал возведут в Пулково.

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Фото: Piter.tv