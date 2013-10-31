Международный автобусный вокзал возведут в Пулково

На данный момент Смольный работает над проектом совместно с руководством городской воздушной гавани.

В планах аэропорта Пулково появилось создание автобусного вокзала, с которого автобусы отправляться в различные регионы РФ и за рубеж. Об этом пишет издание "Фонтанка.ру", ссылаясь на слова вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова.



Чиновник сообщил, что на данный момент Смольный работает над проектом совместно с руководством городской воздушной гавани. Он также подчеркнул, что автобусный вокзал будет использоваться не только для принятия автобусов из других регионов и стран, но и для приёма пассажиров, прибывающих в аэропорт Пулково из различных уголков РФ.



Таким образом, жители, например, Пскова, смогут сразу приехать в аэропорт, не тратя время на дополнительную поездку до автовокзала на Обводном канале.

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Фото: Piter.TV