Реконструкция "Технологического института" вышла на финальный этап

Общая реконструкция тяговых подстанций поднимет уровень надежности тягового электрооборудования, а также сделает работу новых поездов метро более энергоэффективной и комфортной для пассажиров.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков проверил завершение работ по реконструкции совмещенной тягово-понизительной подстанции на станции метро "Технологический институт 1, 2". Этот узел является одним из самых сложных кроссплатформенных узлов подземки. Об этом чиновник написал в своём Telegram-канале.

Поляков подчеркнул, что в городской подземке активно осуществляется масштабная замена подвижного состава. На первой линии начали курсировать составы нового поколения с асинхронным тяговым приводом, включая испытательный состав "Балтиец". Для обеспечения бесперебойной работы этих поездов требовалась замена устаревшего оборудования, в том числе модернизация тяговой сети. Реконструкция повышает уровень надёжности и энергоэффективности, а главное, обеспечивает комфортные условия для пассажиров новых поездов.

Кроме того, Поляков отметил, что параллельно производится реконструкция тяговых подстанций на станциях "Автово" и "Площадь Ленина". Работы выполняются без закрытия станций и сокращения парного движения поездов. Ожидается, что проецесс завершится в начале 2024 года. Общая реконструкция тяговых подстанций поднимет уровень надежности тягового электрооборудования и сделает работу новых поездов метро более энергоэффективной и комфортной для пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что экспресс-автобус от станции метро "Проспект Ветеранов" до Пулково запустят на этой неделе.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков