Экспресс-автобус от станции метро "Проспект Ветеранов" до Пулково запустят на этой неделе

В Петербурге запускают экспресс-автобус №82Э, следующий от станции метро "Проспект Ветеранов" до аэропорта Пулково. Об этом пишет "Фонтанка" 27 декабря.

На борту изображены "Медный всадник", логотип метрополитена Северной столицы, автобус и самолет.

Новый павильон с информацией об автобусе появился на проспекте Новаторов в апреле 2023 года. Маршрут построен по Дачному проспекту вдоль КАДа. Интервал движения составит 15 минут. Курсировать автобус начнет на этой неделе. Сегодня до Пулково можно добраться от "Московской" на экспрессах №№39 и39Э.

Ранее мы рассказывали о том, что рост пассажиропотока в новогодние праздники прогнозируют в Пулково.

Фото: Piter.TV