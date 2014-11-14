Рост пассажиропотока в новогодние праздники прогнозируют в Пулково

Кроме того, количество бронирований отелей Северной столицы на новогодние выходные оказалось в два раза больше, чем в 2022 году.

В период новогодних праздников ожидается рост объёма пассажиропотока в аэропорту Пулково на 46% по сравнению с предыдущим годом. Эту информацию подтвердили аналитики сервиса Ozon Travel, информирует пресс-служба оператора Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".

Кроме того, количество бронирований отелей Северной столицы на новогодние выходные оказалось в два раза больше, чем в 2022 году. Наиболее популярным направлением среди самих петербуржцев является Стамбул, который занимает третье место в рейтинге самых дорогих бронирований на Новый год, уступая Сочи и Архызу. Кроме того, пассажиры предпочитают отправляться из города на Неве в Москву, Калининград и Казань. На протяжении праздников планируется выполнять 305 рейсов в неделю в столицу.

Добавим, что за 10 месяцев 2023 года аэропорт Пулково стал вторым по объёму пассажиропотока в России. За этот период обслужено 17,5 млн пассажиров, из которых 14,6 млн - на внутренних рейсах, а 2,9 млн - на международных.

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Фото: Piter.TV