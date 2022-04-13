Прямой рейс из Пулково в Минеральные Воды начнет летать 22 декабря

"Россия" решила выделить дополнительный самолет на этот маршрут в связи с новогодними праздниками.

Из Петербурга в Минеральные Воды запустят прямой рейс. Самолет будет летать с 22 декабря ежедневно. Об этом сообщили на сайте компании "Россия".

Каждый день из аэропорта Пулково в Минеральные Воды и обратно отправляются два рейса. В связи с зимним периодом и увеличением количества авиаперелетов из-за новогодних праздников компания "Россия" решила выделить дополнительный самолет на этот маршрут.

На сайте "Аэрофлота" продаются билеты по тарифу "Эконом" и "Бизнес". На маршруте работает Airbus 320, рассчитанный на 158 пассажиров.

Новый рейс будет отправляться из Пулково в 10:55, приземление в Минеральных Водах запланировано на 15:00. В город на Неве самолет будет вылетать в 16:00. В Петербурге рейс будет в 20:00.

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Фото: Piter.tv