Петербурженке грозит крупный штраф из-за незадекларированных товаров из Италии

По представленным пассажиркой чекам общая стоимость товаров превышает установленный законодательством беспошлинный лимит в 10 тысяч евро.

Пулковские таможенники обнаружили у пассажирки дорогостоящую партию новых вещей. Теперь петербурженке грозит штраф, рассказали в пресс-службе таможни.

Сотрудники таможни остановили вернувшуюся из Рима петербурженку при прохождении "зеленого" коридора. В двух чемоданах и пакетах инспекторы обнаружили новые платья, кардиганы, жакеты, шапки, верхнюю одежду, обувь, а также косметику и парфюмерию (всего 41 изделие). Вес товарной партии составил почти 20 килограммов. По представленным пассажиркой чекам общая стоимость товаров превышает установленный законодательством беспошлинный лимит в 10 тысяч евро.

По факту недекларирования товаров в отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении. При декларировании товаров петербурженка должна была бы заплатить не более 40 тысяч рублей пошлины, но теперь она может получить штраф более 300 тысяч рублей или лишиться своих покупок.

При перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров стоимостью более 10 тысяч евро путешественник должен заполнить пассажирскую таможенную декларацию и проследовать через "красный" коридор, оплатив таможенную пошлину из расчета 30% в части превышения.

Ранее пулковские таможенники пресекли попытку контрабанды наличной валюты.

Фото: Пулковская таможня