Мужчина прилетел из Бейрута транзитом через Стамбул.

Пулковские таможенники пресекли попытку контрабанды наличной валюты. Крупную сумму наличных авиапассажир привез из Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Пулковской таможни.

Мужчина прилетел из Бейрута транзитом через Стамбул. Для прохождения таможенного контроля путешественник зашел в "зеленый" коридор. При досмотре ручной клади у иностранца обнаружили 33 480 долларов США, 6 195 000 ливанских фунтов, 289 000 иракских динаров. В пересчете по курсу ЦБ РФ на дату пересечения таможенной границы ЕАЭС сумма ввозимой наличности составила 3 765 238 рублей. Сам путешественник пояснил, что правил перемещения наличных денег через таможенную границу не знал.

В действиях авиапассажира усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 200.1 УК РФ. За контрабанду наличных денежных средств мужчине грозит крупный штраф или срок лишения свободы до 4 лет.

Летом в Пулково у пассажира обнаружили ювелирные украшения стоимостью 2 млн рублей.

Фото и видео: Пулковская таможня