Праздник "Алые паруса" получил пять призов Global Eventex Awards

В этом году на конкурс поступили заявки из 37 стран.

Праздник выпускников "Алые паруса-2020" завоевал четыре золота и одно серебро в престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards. Мероприятие, которое ежегодно проходит в Петербурге, признали лучшим в номинациях "Арт-событие", "Культурное событие", "Музыкальное событие" и "Праздничное мероприятие". Серебряную награду "Алые паруса" получили в номинации "Прямая трансляция".

В этом году на конкурс Global Eventex Awards подали 561 заявку из 37 стран. В 2020 году выпускной "Алые паруса" подготовили в рекордно короткие сроки – меньше месяца ушло на создание сценария, репетиции, монтаж декораций и понтонов для салютных установок. Обычно к выпускному готовятся целый год. Впервые в истории бриг прошел не по Неве, а в водах Финского залива.

Премия Global Eventex Awards учреждена в 2009 году и считается одной из крупнейших наград событийной индустрии. Организаторы сравнивают ее с "Оскаром" или "Эмми". В состав жюри входят лучшие эксперты и профессионалы с многолетним опытом проведения мероприятий.

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