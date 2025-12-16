Гонщицу Мару Багдасарян вновь ждет суд

Причиной стали долги стритрейсерши перед налоговой службой.

Известная московская гонщица Мара Багдасарян снова предстанет побывать на судебном заседании перед судом. На этот раз из-за налоговых долгов, сообщила "Российская газета".

Согласно материалам дела, Багдасарян задолжала УФНС по Кировской области. Судебное разбирательство по данному вопросу назначено на июль.

Мара Багдасарян приобрела известность после истории с гонками на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве. В дальнейшем полиция неоднократно задерживала девушку за другие нарушения правил дорожного движения. В итоге, суд бессрочно лишил Багдасарян водительских прав.

После этого стритрейсерша сообщила подписчикам в соцсетях, что намерена обратиться к президенту России Владимиру Путину из-за "заговора" против нее.

Ранее мы сообщали, что шоумена Стаса Барецкого лишили водительских прав на год за очередное ДТП в Петербурге с его участием.

Фото: Piter.tv