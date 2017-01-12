Раскрыта сумма долга перед налоговой гонщицы Мары Багдасарян

Выяснилось, что на счетах у стритрейсерши нет денег.

Гонщица Мара Багдасарян попала в поле зрения Федеральной налоговой службы из-за долгов, которые превысили 1,6 млн рублей. Об этом сообщила "Российская газета".

Журналисты изучили банкротный процесс и выяснили, что ФНС предъявила претензии Багдасарян из-за того, что она долгое время не пополняла единый налоговый счет. С него у предпринимателей в обязательном порядке списывают отчисления. Из-за длительной просрочки отрицательное сальдо достигло 1,62 миллиона рублей.

Мара Багдасарян уклонялась от официальных требований налоговиков. Когда они направили в банки, где обслуживается гонщица, инкассовые поручения, то выяснилось, что у нее нет денег.

Ранее мы сообщали, что в июле Мара Багдасарян снова предстанет перед судом. Стритрейсершу лишили бессрочно водительских прав из-за частых нарушений правил дорожного движения.

Фото: Piter.tv