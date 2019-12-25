Стаса Барецкого лишили водительских прав через суд после очередного ДТП

Сам фигурант дела не стал отрицать факт столкновения его машины со шлагбаумом, однако заверил, что не посчитал произошедшее аварией.

Приморский районный суд Петербурга постановил лишить шоумена Стаса Барецкого водительских прав на год за очередное ДТП с его участием. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Как удалось установить, в ночь на 9 августа Барецкий, управляя "ВАЗ-21053", двигался по ЗСД и снёс шлагбаум у пункта оплаты, продолжив движение.Сам фигурант дела не стал отрицать факт столкновения его машины со шлагбаумом, однако заверил, что не посчитал произошедшее аварией. Также он подчеркнул, что его не устраивает стоимость проезда по трассе, поскольку ему нужно было проехать только 2 км до дачи.

В результате шоумен был привлечён к административной ответственности по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия).

Ранее мы сообщили о том, что полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с велосипедистом в Ленобласти.

Фото: Piter.TV