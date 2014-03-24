Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с велосипедистом в Ленобласти

Велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на автодороге "Кемполово – Выра – Тосно – Шапки" с участием велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 114 км автодороги "Кемполово – Выра – Тосно – Шапки" 26-летняя девушка, ехавшая за рулем BMW от Тосно в сторону поселка Шапки, наехала на двигавшегося по правой обочине во встречном направлении 18-летнего велосипедиста. Молодой человек неожиданно выехал на проезжую часть

В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Видео: МВД