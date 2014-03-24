Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с велосипедистом в Ленобласти

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на автодороге "Кемполово – Выра – Тосно – Шапки" с участием велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
На 114 км автодороги "Кемполово – Выра – Тосно – Шапки" 26-летняя девушка, ехавшая за рулем BMW от Тосно в сторону поселка Шапки, наехала на двигавшегося по правой обочине во встречном направлении 18-летнего велосипедиста. Молодой человек неожиданно выехал на проезжую часть
В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Видео: МВД
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