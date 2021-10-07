В Тосненском районе 18-летний велосипедист погиб под колёсами BMW

Он внезапно выехал на проезжую часть.

В Тосненском районе 18-летний велосипедист погиб в ДТП на автодороге "Кемполово – Выра – Тосно – Шапки". Об этом стало известно Piter.tv.

Во вторник, 22 августа в 21:37 на 114 км автодороги "Кемполово – Выра – Тосно – Шапки" 26-летняя девушка, управляя автомобилем BMW, совершила наезд на двигавшегося по правой обочине во встречном направлении и внезапно выехавшего на проезжую часть 18-летнего велосипедиста.

В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель BMW в 2022-2023 г. нарушений ПДД не имеет.

Ранее на трассе P-23 иномарка насмерть сбила велосипедиста.

Фото: pxhere