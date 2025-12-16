Здания ансамбля "Фабричный посёлок" в Красном Селе выставят на торги по программе "Рубль за метр"

Торги назначены на 8 июля 2026 года, а приём заявок от потенциальных инвесторов завершится 30 июня.

В Петербурге объявлены торги по продаже двух объектов культурного наследия регионального значения. На продажу выставлены дома №2 и №7, входящие в ансамбль "Фабричный посёлок" в Красном Селе, сообщает пресс-служба Смольного.

Ключевым условием сделки является полноценная реставрация памятников новым собственником. Стартовая цена каждого из двух лотов установлена на символическом уровне – 1 рубль. Торги назначены на 8 июля 2026 года, а приём заявок от потенциальных инвесторов завершится 30 июня.

Инициатива является частью программы по возвращению к жизни утраченных памятников. "Фабричный посёлок" представляет собой уникальный образец социальной и промышленной архитектуры начала XX века, который сейчас находится в аварийном состоянии. По условиям торгов, инвестор, восстановивший объект, сможет также оформить в собственность земельный участок под ним. Это является действенным инструментом для системной работы по сохранению исторического наследия.

Ранее мы сообщили о том, что историческое здание казармы в Стрельне выставили на торги.

Фото: Правительство Петербурга