Александр Бельский рассказал о будущем Петербурга на ближайшие 10 лет

Отвечая на вопрос об элементах городской жизни, которые вызывают раздражение, спикер ЗакСа выделил средства индивидуальной мобильности.

В рамках видеопроекта "Продолжаем разговор" председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поделился с изданием "Петербургский дневник" своим видением развития города на ближайшие десять лет.

По его словам, утро спикера парламента начинается со сборов детей в школу, после чего он отправляется на работу. Выходной день у него только один – воскресенье, которое он полностью посвящает семье: совместным домашним делам и посещению мероприятий.

Отвечая на вопрос об элементах городской жизни, которые вызывают раздражение, Александр Бельский выделил средства индивидуальной мобильности. Он отметил, что проблема заключается не в самих устройствах, а в инфраструктуре: транспортная сеть пока не готова к такому потоку курьеров, из-за чего пешеходам становится некомфортно передвигаться по тротуарам. Власти работают над решением этого вопроса, чтобы в итоге убрать самокаты с пешеходных зон.

Говоря о законотворческой деятельности за пять лет руководства парламентом, спикер назвал знаковым закон, который убрал временной ценз для блокадников. Теперь жителем блокадного Ленинграда признается каждый, кто прожил в осажденном городе хотя бы один день. Также среди приоритетов была названа поддержка участников специальной военной операции и их семей, включая налоговые послабления и меры экономического развития.

Затронув тему воспитания детей, политик подчеркнул, что родители не должны реализовывать свои амбиции через ребенка. По его мнению, задача взрослых – поддерживать увлечения детей и помогать им, но окончательный выбор пути всегда остается за самим ребенком. Советуя молодым людям, откладывающим рождение детей ради карьеры, спикер призвал не лишать себя радости отцовства и материнства, отметив, что трудности преодолеваются гораздо легче всей семьей .

Александр Бельский также отметил высокую сплоченность городского парламента. Несмотря на то что это самый многопартийный законодательный орган в стране, при решении вопросов, затрагивающих интересы горожан, депутаты практически всегда принимают решения единогласно, так как общая цель – развитие Петербурга – объединяет людей с разными политическими взглядами.

Фото: Контантин Рассохин