На Малой Конюшенной пройдет "Медиадень журнала "Костер"

Особое место в программе займут кинопоказы.

23 августа с 12:00 до 19:00 площадка "Книжных аллей" на Малой Конюшенной улице превратится в центр притяжения для юных читателей и их родителей. Здесь состоится масштабный фестиваль "Медиадень журнала "Костер", организованный редакцией издания при поддержке газеты "Петербургский дневник". Мероприятие приурочено к 90-летию легендарного детского журнала, которое отмечается в этом году.

Гостей ждет насыщенная программа: встречи с современными писателями и художниками, творческие мастер-классы, чемпиона, по традиционным дворовым играм и конкурсы с памятными призами.

Особое место в программе займут кинопоказы. Зрители увидят документальные фильмы "Петербургского дневника" – "Аничковский рай" и "Продолжение следует… История о детской прессе и её создателях". Также состоятся показы выпусков медиамарафона "Костер – голос Победы", в рамках которого известные петербуржцы читают произведения из блокадных номеров журнала. Эти записи станут основой большого аудиоспектакля, который прозвучит на улицах города 8 сентября. Проект реализуется при поддержке движения "Бессмертный полк России".

Напомним, журнал "Костер" был основан Самуилом Маршаком в 1936 году. В разные годы на его страницах публиковались Корней Чуковский, Виталий Бианки, Евгений Шварц, Ольга Берггольц, Иосиф Бродский и Сергей Довлатов. Сегодня издание продолжает выходить под эгидой АНО "Медиа ДОМ", оставаясь площадкой для веселых и любознательных школьников.

Фото: "Петербургский дневник" (Оксана Крыгина)