Жители Петербурга за неделю принесли 65 тонн опасного мусора

За неделю петербуржцы сдали на утилизацию 65,5 тонны опасных отходов.

За неделю в Петербурге переработали 65,5 тонны опасных отходов, собранных у населения. В комитете по природопользованию отметили, что экологические службы приняли и обработали более 400 обращений горожан по вопросам экологической безопасности.

Специалисты "Экостроя" совершили 18 выездов — в основном для ликвидации ртутных загрязнений. В ходе работ собрали десять люминесцентных ламп и один ртутный термометр. Сотрудники "Пиларна" проверили четыре сообщения о нефтеразливах, но ни одно не подтвердилось. На Малой Неве у набережной Макарова установили 40 метров боновых заграждений.

Основной объём сданных на утилизацию отходов пришёлся на автомобильные покрышки — 58,6 тонны. Также петербуржцы принесли 1,9 тонны батареек и аккумуляторов, 1,8 тонны электроники и оргтехники, 1,5 тонны бытовой химии. С водных объектов вывезли 54 кубометра мусора.

Ранее на Piter.TV: в деревне Большая Дивенка ликвидирована свалка объемом 10 кубометров после жалобы жителей.

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