Учительница Путина рассказала, что в школе он был закрытым лидером

По ее словам, в 13 лет Путин любил говорить о политике.

Классный руководитель Владимира Путина Вера Дмитриевна Гуревич рассказала, каким школьником был президент РФ. В беседе с RT учительница поделилась воспоминаниями о детстве российского лидера.

Он отметила, что Путин всегда был "закрытым" лидером и никогда не выставлял себя напоказ перед другими детьми.

По словам Гуревич, в школьные годы Путин опирался на внутренние потребности и интересы, не интересуясь публичным признанием. Например, он не выдвигал свою кандидатуру на руководящие учебные посты.

Он говорил: прежде чем поднять руку, надо отдать себе отчет - а имеешь ли ты право это сделать Вера Гуревич, учитель

Сейчас Вере Дмитриевне 92 года. Она трудилась в ленинградской школе №193, где учился президент, до 1972 года. Сам Путин не раз отмечал учительницу в числе тех, кто оказал на него сильное влияние, и говорил, что до сих пор поддерживает с ней связь. В мае она приезжала к нему в резиденцию на ужин.

Фото: официальный сайт Кремля