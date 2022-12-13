Минэнерго России: Уровень газификации в России достиг 73%

Николай Шульгинов рассказал о о работе по газификации страны.

Глава российского министерства по энергетике Николай Шульгинов в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной Думы заявил законодателям о том, что по стране уровень газификации достиг 73%. На текущий момент природный газ подведен к границам более 504 тысячам частных участков.

На сегодняшний день количество поданных заявок на догазификацию превышает 1 млн 100 тыс., при этом порядка 730 тыс. заявок уже исполнено. Количество заключенных договоров от принятых заявок составляет 92%. Николай Шульгинов, глава Минэнерго РФ

Минэнерго заявило о контроле над ситуацией с ценами на бензин и с запасами топлива в РФ.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ