Минэнерго России: Уровень газификации в России достиг 73%

Глава российского министерства по энергетике Николай Шульгинов в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной Думы заявил законодателям о том, что по стране уровень газификации достиг 73%. На текущий момент природный газ подведен к границам более 504 тысячам частных участков.
На сегодняшний день количество поданных заявок на догазификацию превышает 1 млн 100 тыс., при этом порядка 730 тыс. заявок уже исполнено. Количество заключенных договоров от принятых заявок составляет 92%.
Николай Шульгинов, глава Минэнерго РФ
Минэнерго заявило о контроле над ситуацией с ценами на бензин и с запасами топлива в РФ.
Фото и видео: Telegram / Дума ТВ
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