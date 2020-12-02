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Минэнерго заявило о контроле над ситуацией с ценами на бензин и с запасами топлива в РФ

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Николай Шульгинов рассказал о незначительном росте на топливо, который ниже уровня инфляции.

В российском министерстве по энергетике заявили о контроле над ситуацией с ценами на бензин и с запасами топлива в стране. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделился глава профильного ведомства Николай Шульгинов. Он пояснил, что по дизелю запасы сформированы в размере трех миллионов тонн, а по бензину - порядка 1,6 миллиона тонн. Чиновник призвал граждан страны не беспокоиться о стоимости топлива, так как за текущий год цены выросли значительно ниже инфляции. Стоимость бензина увеличилась на 0,4%, а дизеля - на 9,8% при инфляции в 11,1%.

Министерство энергетики держит ситуацию всегда под контролем. Запасы сформированы на НПЗ, ПНПО и по дизелю, и по бензину. Поэтому я не думаю, что нужно волноваться. Контролируем мы, контролируют нас.

Николай Шульгинов, глава Минэнерго РФ

Шульгинов призвал создать условия для легального майнинга.

Фото и видео: Одноклассники /Вести Live

Теги: бензин, дизель, минэнерго, николай шульгинов, рост цен, топливо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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