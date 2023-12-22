Эксперт рассказал о том, какие товары подорожают с 1 апреля

Максим Чирков оценил сезонный рост цен на овощи.

Резкого скачка стоимости на продукты питания в России ожидать не стоит. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "360" поделился доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. Эксперт заметил, что в основном подорожание скажется на сезонных овощах. Речь идет о картофеле, огурцах, моркови, помидорах. Рост цен на них происходит ежегодно, так как прошлый урожай заканчивается на складах, а новый будет собран ближе к лету или даже осени.

Подорожанием я бы это не стал называть, потому что цены считаются за год, особенно по таким чувствительным к сезонам к продуктам. Весной овощи всегда дорожают, а в конце лета — начала осени продукты растительного происхождения, которые выращиваются в России дешевеют. Максим Чирков, аналитик

Согласно сообщению от Росстата, с 19 по 25 марта цены на плодоовощную продукцию снизились. Лидером в данном перечне стали огурцы, потерявшие за неделю 5,4 процента к стоимости недельной давности. Максим Чирков добавил, что пока что нельзя сказать, как именно вырастут цены весной, однако тренд на подорожание овощей есть. Он предупредил, что вверх также пойдут ценники на кофе.

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Фото: Piter.tv