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В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, что можно есть во время Великого поста
Сегодня, 11:14
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В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, что можно есть во время Великого поста

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Источниками жиров станут орехи, семена и авокадо. Вместо мяса можно есть грибы и бобовые.

Великий пост предваряет одно из главных событий года для христиан всего мира — Пасху. В это время нельзя есть рыбу, мясо, молочные продукты. Православные отказываются от употребления молока. В управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали жителям Северной столицы, чем можно питаться в пост. Рекомендации опубликовали в tg-канале ведомства. 

Белок можно получать из гороха, чечевицы, нута, фасоли и сои. Кроме того, альтернативой мясу станут грибы. Врачи отметили, что в определенные дни поста разрешается есть рыбу. Коровье молоко можно заменить на кокосовое, миндальное и овсяное. 

Так как во время Великого поста животные жиры находятся под запретом, рекомендуется добавлять в блюда оливковое, подсолнечное, виноградное, ореховое, тыквенное и кукурузное масло. Источниками жиров станут орехи, семена и авокадо. 

На завтрак можно есть пшеничную, кукурузную, гречневую, овсяную крупы или рис. Из них получаются вкусные и полезные каши, в которые можно добавлять цукаты, мед, сухофрукты, ягоды.  Макароны тоже можно есть. Врачи напомнили о необходимости добавлять в рацион овощи. 

Ранее диетолог назвала продукты с высоким содержанием витамина С.

Фото: Unsplash

Теги: великий пост, еда, питание, продукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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