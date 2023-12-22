В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, что можно есть во время Великого поста

Источниками жиров станут орехи, семена и авокадо. Вместо мяса можно есть грибы и бобовые.

Великий пост предваряет одно из главных событий года для христиан всего мира — Пасху. В это время нельзя есть рыбу, мясо, молочные продукты. Православные отказываются от употребления молока. В управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали жителям Северной столицы, чем можно питаться в пост. Рекомендации опубликовали в tg-канале ведомства.

Белок можно получать из гороха, чечевицы, нута, фасоли и сои. Кроме того, альтернативой мясу станут грибы. Врачи отметили, что в определенные дни поста разрешается есть рыбу. Коровье молоко можно заменить на кокосовое, миндальное и овсяное.

Так как во время Великого поста животные жиры находятся под запретом, рекомендуется добавлять в блюда оливковое, подсолнечное, виноградное, ореховое, тыквенное и кукурузное масло. Источниками жиров станут орехи, семена и авокадо.

На завтрак можно есть пшеничную, кукурузную, гречневую, овсяную крупы или рис. Из них получаются вкусные и полезные каши, в которые можно добавлять цукаты, мед, сухофрукты, ягоды. Макароны тоже можно есть. Врачи напомнили о необходимости добавлять в рацион овощи.

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