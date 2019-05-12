Глава Минэнерго рассказал о ситуации с потреблением энергии в стране.

Российский министр по энергетике Николай Шульгинов призвал создать условия для легального майнинга, так как рост энергетического потребления местными майнерами дает стране большие нагрузки на инженерные сети. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт пояснил, что рост показателей промышленного майнинга также может потребовать от государства строительства генерации в юго-восточной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири.

Позиция Минэнерго всегда основывалась на том, что нужно создать условия работы майнинга, мы наблюдаем рост потребления населением в некоторых регионах. Когда население занимается майнингом, идет рост потребления, нагрузка на сеть, повреждается иногда сеть. Николай Шульгинов, глава Минэнерго

Напомним, что для регулирования потребления энергии майнерами правительство РФ приняло решение о вводе дифференциации тарифов в зависимости от объема потребления.

Шульгинов заявил, что для работников ТЭК удалось обеспечить стабильность.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live