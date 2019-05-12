Шульгинов заявил, что для работников ТЭК удалось обеспечить стабильность

Российский министр по энергетике Николай Шульгинов заявил о том, что для работников ТЭК (топливно-энергетический комплекса) удалось обеспечить стабильность с предоставлением ресурсов потребителям, несмотря на санкционное давление со стороны стран коллективного Запада. Соответствующей информацией с журналистами поделился глава профильного ведомства, выступая в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт уточнил, что факт стабилизации системы ТЭК он считает одним из важных достижений отрасли в уходящем 2022 году.
Была обеспечена стабилизация трудовых коллективов в нефтяной отрасли, в газовой сфере, в угольной, в электроэнергетике в таких условиях тяжелых экономической ситуации и геополитической обстановки.
Николай Шульгинов, глава Минэнерго
Шульгинов сообщил о росте экспорта электроэнергии из России.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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