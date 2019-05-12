Шульгинов сообщил о росте экспорта электроэнергии из России

Глава Минэнерго рассказал о росте показателей.

Российский министр по энергетике Николай Шульгинов сообщил о росте экспорта электрической энергии из страны. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24". Он рассказал, что показатели текущего года выросли на 15 процентов по сравнению с допандемийным периодом. Специалист объяснил, что сравнивать этот момент с аналогичным периодом в 2021 году будет некорректно, так как Россия лишилась крупного рынка.

Экспорт электроэнергии нужно сравнивать, конечно, с прошлым годом, с 2021, но это не очень сравнимый показатель, потому что в течение 2022 года одна из крупных стран отказалась от экспорта, поэтому сравнение будет некорректным. Николай Шульгинов, глава Минэнерго РФ

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