Шульгинов: Минэнерго решило вопрос с обеспечением Калининграда топливом

По его словам, снабжение газом и электричество региона является особой темой на контроле ведомства.

Минэнерго решило вопрос с обеспечением Калининграда топливом. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, снабжение газом и электричество Крыма и Калининграда является особой темой на контроле ведомства. Он уточнил, что в Калининграде готовы работать в изолированном режиме.

Шульгинов отметил, что удалось решить вопросы по обеспечению топлива с использованием подземного хранилища и ПРГУ "Маршал Василевский".

Ранее Алиханов предложил построить выделенную трассу в Калининград.

Фото: kremlin.ru