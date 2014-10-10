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Шульгинов: Минэнерго решило вопрос с обеспечением Калининграда топливом
Сегодня, 15:25
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Шульгинов: Минэнерго решило вопрос с обеспечением Калининграда топливом

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По его словам, снабжение газом и электричество региона является особой темой на контроле ведомства.

Минэнерго решило вопрос с обеспечением Калининграда топливом. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, снабжение газом и электричество Крыма и Калининграда является особой темой на контроле ведомства. Он уточнил, что в Калининграде готовы работать в изолированном режиме.

Шульгинов отметил, что удалось решить вопросы по обеспечению топлива с использованием подземного хранилища и ПРГУ "Маршал Василевский".

Ранее Алиханов предложил построить выделенную трассу в Калининград.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, калининград, минэнерго россии, николай шульгинов, президент россии, энергообеспечение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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