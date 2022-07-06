Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил построить выделенную трассу в Калининград. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости"
Алиханов отметил, что можно выделить новую железнодорожную ветку в отдельное предприятие и сделать международный режим ее функционирования. Он добавил, что речь идет не только о перевозке грузов, но также о возможности передвижения людей.
По словам главы региона, этого можно добиться при согласии Литвы и на основе совместных договоренностей.
Ранее Алиханов назвал угрозы единственным способом снять блокаду Калининграда.
Видео: Telegram / РИА Новости
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