Он считает, что этого можно добиться при согласии Литвы.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил построить выделенную трассу в Калининград. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости"

Алиханов отметил, что можно выделить новую железнодорожную ветку в отдельное предприятие и сделать международный режим ее функционирования. Он добавил, что речь идет не только о перевозке грузов, но также о возможности передвижения людей.

По словам главы региона, этого можно добиться при согласии Литвы и на основе совместных договоренностей.

Ранее Алиханов назвал угрозы единственным способом снять блокаду Калининграда.

Видео: Telegram / РИА Новости