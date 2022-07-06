Алиханов назвал угрозы единственным способом снять блокаду Калининграда

По его словам, "нормальный" разговор до собеседника не всегда доходит.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал угрозы единственным способом снять блокаду региона. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По его словам, ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что единственный способ чего-то добиться - это угрозы ответных действий.

Эта ситуация показывает, что нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит, что прискорбно. Антон Алиханов, губернатор Калининградской области

Также глава региона отметил, что старается вернуть этот разговор в экономико-логистический ракурс.

Ранее Алиханов предупредил ЕС о наличии "крайнего ответа" на блокировку транзита.

Видео: Telegram / РИА Новости