Алиханов предупредил ЕС о наличии "крайнего ответа" на блокировку транзита

По его словам, Брюссель своими действиями ухудшает жизнь большинству людей.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предупредил Евросоюз о наличии "крайнего ответа" на блокировку транзита. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По словам главы региона, Евросоюз своими действиями не только показывает вражеские действия, но также ухудшает жизнь большинству людей. Алиханов подчеркнул, что за этим последует ответ "экономического рода".

Посмотрим, кто сильнее. Что-то мне подсказывает, что мы окажемся сильнее. Антон Алиханов, губернатор Калининградской области

Ранее Алиханов заявил о решении вопроса с транзитом в Калининградскую область.

Видео: Telegram / РИА Новости