Алиханов заявил о решении вопроса с транзитом в Калининградскую область

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о решении вопроса с транзитом в регион. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".
По словам Алиханова, работа в этом направлении идет и может быть завершена так, как нужно региону и стране. Он подчеркнул, что единственный вариант, который решит данный вопрос - это принятие Евросоюзом нового пакета санкций с исключениями, которые также можно внести в предыдущие пакеты.
С точки зрения устойчивости юридической позиции, конечно, либо по первому, либо по второму треку надо дойти до конца.
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области
Ранее мы сообщали, что судно с грузами для Калининграда прибыло в морской торговый порт.
Видео: Telegram / РИА Новости
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