Алиханов заявил о решении вопроса с транзитом в Калининградскую область

Работа в этом направлении идет и может быть завершена так, как нужно региону и стране.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о решении вопроса с транзитом в регион. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По словам Алиханова, работа в этом направлении идет и может быть завершена так, как нужно региону и стране. Он подчеркнул, что единственный вариант, который решит данный вопрос - это принятие Евросоюзом нового пакета санкций с исключениями, которые также можно внести в предыдущие пакеты.

С точки зрения устойчивости юридической позиции, конечно, либо по первому, либо по второму треку надо дойти до конца. Антон Алиханов, губернатор Калининградской области

Ранее мы сообщали, что судно с грузами для Калининграда прибыло в морской торговый порт.

Видео: Telegram / РИА Новости