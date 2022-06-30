Судно с грузами для Калининграда прибыло в морской торговый порт

Антон Алиханов рассказал о прибытии судна "Холмогоры".

Судно с грузами для Калининградской области прибыло в морской торговый порт. Об этом рассказал глава региона Антон Алиханов. Чиновник отметил, что миссия сухогруза "Холмогоры" связана с обеспечением транспортной доступности на фоне ограничений транзита грузов через Литву, заявленного Евросоюзом и Прибалтикой.

Прямо сейчас в Калининградском морском торговом порту швартуется сухогруз "Холмогоры", часть нашего "морского моста" до Санкт-Петербурга. Добро пожаловать в Калининград, самые западные морские ворота страны. Антон Алиханов, губернатор Калининградской области

Алиханов заявил, что вопрос с лимитами по снабжению газом Калининграда решен.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости