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Алиханов заявил, что вопрос с лимитами по снабжению газом Калининграда решен

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Губернатор уточнил, что все документы будут оформлены в ближайшие дни.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что вопрос с лимитами по снабжению газом региона решен. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Алиханов находился в Москве с рабочим визитом. По его словам, на совещании с заместителем Председателя Правительства РФ Александром Новаком был решен вопрос с дополнительными лимитами по снабжению Калининграда газом. Губернатор уточнил, что все документы будут оформлены в ближайшие дни.

По ранее согласованному с Газпромом, с нашими коллегами из Газпрома, списком приоритетных проектов в ЖКХ, в промышленности, в жилищном строительстве, нам должны дополнительно увеличить объемы поставок газа в регион.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области

Ранее в Калининграде рассказали о ситуации с транзитом через Литву.

Видео: Telegram / Антон Андреевич

Теги: антон алиханов, губернатор, калининград, поставки газа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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