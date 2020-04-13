Алиханов заявил, что вопрос с лимитами по снабжению газом Калининграда решен

Губернатор уточнил, что все документы будут оформлены в ближайшие дни.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что вопрос с лимитами по снабжению газом региона решен. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Алиханов находился в Москве с рабочим визитом. По его словам, на совещании с заместителем Председателя Правительства РФ Александром Новаком был решен вопрос с дополнительными лимитами по снабжению Калининграда газом. Губернатор уточнил, что все документы будут оформлены в ближайшие дни.

По ранее согласованному с Газпромом, с нашими коллегами из Газпрома, списком приоритетных проектов в ЖКХ, в промышленности, в жилищном строительстве, нам должны дополнительно увеличить объемы поставок газа в регион. Антон Алиханов, губернатор Калининградской области

Ранее в Калининграде рассказали о ситуации с транзитом через Литву.

Видео: Telegram / Антон Андреевич