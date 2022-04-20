Антон Алиханов сообщил о том, что транспортировка грузов пришла в норму.

В Калининграде рассказали о ситуации с транзитом через Литву. Информацией с журналистами поделился губернатор российского региона Антон Алиханов. В интервью "РИА Новостям" чиновник отметил, что около четырех недель назад в области фиксировали значительные задержки в логистике из-за тщательных проверок страны ЕС. Однако сейчас усиленный режим Вильнюса вернулся к привычному формату. Ранее официальные лица Литвы обещали усилить охрану транзита грузов вплоть до сопровождения транспортных средств вертолетами.

Несомненно, они усилили контроль транзита, мы это почувствовали примерно четыре недели назад. Сейчас все вернулось, можно сказать, к обычному режиму. Антон Алиханов, глава Калининградской области

Чиновник добавил, что в начале специальной военной операции РФ на Украине Литва досматривала практически каждую машину, которая отправлялась из Калининграда до остальной части России. Губернатор полагает, что помимо сопровождения российских транзитных поездов у Литвы и так "есть, на что потратить ресурсы".

В Калининграде рассказали, что нужно для перекрытия всего грузопотока.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости