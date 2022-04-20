Региону потребуется для выполнения задач в 20 паромов.

В Калининграде рассказали, что нужно для перекрытия всего грузопотока. В интервью журналистам "РИА Новостей" губернатор российского региона Антон Алиханов отметил, что области потребуется порядка 20 паромов для того, чтобы остановить поток товаров, объем которого составляет примерно 20 млн тонн.

Мы исходим из того, что если объем перевозимых грузов годовой у парома от 800 тысяч до 1 миллиона тонн, то примерно 20 плюс-минус судов нам понадобятся…У нас есть собственные игроки в регионе, которые могли бы себе приобретать суда. Антон Алиханов, глава Калининградской области

Чиновник уточнил прессе, что сейчас отечественные паромы загружены "достаточно серьезно". Речь идет о примерно 80-100% загрузки грузами. Он уточнил, что региону требуется четвертый паром. Сейчас местный бизнес ведет переговоры о приобретении сухогрузов, танкеров и контейнеровозов, необходимых для обеспечения нужд предприятий.

Газоснабжение Калининградской области идет без ограничений.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости