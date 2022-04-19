Антон Алиханов сообщил, что у региона есть свои запасы газа и станция регазификации.

Газоснабжение Калининградской области идет без ограничений. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал глава российского региона Антон Алиханов. Он отметил, что у местных властей нет никаких опасений относительно энергетической безопасности.

Газоснабжение Калининградской области продолжается через магистральный газопровод, который проходит через территорию Литвы, мы получаем газ, собственно, без всяких ограничений. Антон Алиханов, губернатор Калининградской области

В случае возникновения экстренной ситуации у региона существует резервный вариант снабжения. Речь идет о станции регазификации, которая построена на специальном острове. Алиханов добавил, что также у региона есть подземное хранилище газа. Он оценил сведения о том, что Литва не готова к отключению от работы в едином энергетическом кольце с Россией и Белоруссией. Чиновник полагает, что если данное решение все же будет принято, то Калининградская область "даже не почувствует" каких-либо изменений.

Алиханов: блокада Калининградской области невозможна.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости