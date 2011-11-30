Алиханов: блокада Калининградской области невозможна

Глава региона объяснил, что маршрут по железной дороге через Калининград выгоден Европе.

Глава российского региона Антон Алиханов заявил, что блокада Калининградской области невозможна. Соответствующей информацией чиновник поделился в интервью с журналистами "РИА Новостей". Он напомнил прессе о том, что самолеты летают по нейтральным маршрутам, а водный транспорт следует от Калининграда до остальной части РФ.

Блокада невозможна…самолеты летают, и они летают по нейтральным водам, водный транспорт всегда нас свяжет, у нас есть такая возможность. Антон Алиханов, губернатор Калининградской области

По мнению эксперта, закрытие российского железнодорожного транзита через Калининград невыгодно для европейских стран. За счет этих маршрутов европейский регион экономик на перевозке грузов большое количество времени, а по денежным средствам это оказывается иногда даже дешевле, чем водным маршрутом. Поставки приходят быстрее в три-четыре раза. В случае закрытия пути, будет полностью невозможен транзит грузов в ЕС с территории Юго-Восточной Азии и Китая.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости