Антон Алиханов рассказал о том, что инициатива Вильнюса частично нашла место в пятом санкционном пакете.

В Калининграде оценили возможность закрытия Литвой границы с Россией. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" глава российского региона Антон Алиханов. По мнению чиновника, европейская страна не способна закрыть в одностороннем порядке государственную границу с РФ. Данное предложение Вильнюс уже выносил на рассмотрение Евросоюза. Эта инициатива отражена в пятом санкционном пакете в виде запрета на оперирование перевозчиков из РФ через территорию ЕС. Однако исключение сделано именно для транзита калининградского транспорта.

Нет, Литва в одностороннем порядке не может это сделать. Антон Алиханов, глава Калининградской области

Эксперт добавил, что в ЕС не стали создавать казус Белли отношении Калининграда. По мнению Алиханова, Брюссель выбрал разумный вариант, который позволяет им соблюдать свои соглашения и обязательства.

Алиханов рассказал о действиях НАТО около Калининграда.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости