В Калининграде оценили возможность закрытия Литвой границы с Россией. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" глава российского региона Антон Алиханов. По мнению чиновника, европейская страна не способна закрыть в одностороннем порядке государственную границу с РФ. Данное предложение Вильнюс уже выносил на рассмотрение Евросоюза. Эта инициатива отражена в пятом санкционном пакете в виде запрета на оперирование перевозчиков из РФ через территорию ЕС. Однако исключение сделано именно для транзита калининградского транспорта.
Нет, Литва в одностороннем порядке не может это сделать.
Антон Алиханов, глава Калининградской области
Эксперт добавил, что в ЕС не стали создавать казус Белли отношении Калининграда. По мнению Алиханова, Брюссель выбрал разумный вариант, который позволяет им соблюдать свои соглашения и обязательства.
Алиханов рассказал о действиях НАТО около Калининграда.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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