Глава Калининградской области рассказал о снижении активности воздушной разведки альянса у границ РФ.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о действиях НАТО около Калининграда. В интервью журналистам "РИА Новостей" российский чиновник прокомментировал возросшую активность иностранных самолетов-разведчиков около государственной границы с РФ. Число подобных миссий увеличилось в начале специальной военной операции на Украине, но сейчас их интенсивность упала.

Разведывательная активность в начале проведения специальной военной операции была достаточно большая. Но, судя по всему, они поняли, что надо смещать фокус внимания в другие регионы, и сейчас она находится на уровне ниже обычного. Антон Алиханов, глава Калининградской области

Чиновник не ответил на вопрос прессы о том, насколько возросла активность самолетов Балтийского флота. Алиханов заметил, что не станет ничего говорить об активности сил "наших".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости